Roma, via al casting per il prossimo ds: tre i candidati incontrati dai Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Via al casting per il prossimo direttore sportivo che i Friedkin vogliono regalare al più presto alla Roma. I proprietari del club, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza – M. Pinci), sono attivissimi nonostante lavorino nella massima segretezza.

Ryan e Dan vogliono costruire la nuova Roma con le loro mani, senza intermediari, e in questi giorni hanno incontrato tre candidati in corsa per la carica di prossimo ds: uno di questi è certamente Rangnick, il dirigente tedesco che era stato vicinissimo al Milan. Ma non è l’unico che è stato contattato dalla nuova proprietà americana della Roma.

Il nuovo direttore sportivo, che arriverà a mercato chiuso o quasi, avrà soprattutto il compito di decidere del futuro di Fonseca. Fino a che non ci sarà un nuovo ds non si toccherà l’allenatore. Un concetto che può essere visto anche al contrario: quando ci sarà il nuovo dirigente Fonseca rischia seriamente di salutare.

Fonte: La Repubblica