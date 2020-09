Fonseca teso e sconsolato. Messaggio ai Friedkin: la Roma così è più debole

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca nervoso alla vigilia di una partita che per lui può rappresentare un crocevia fondamentale della sua avventura in giallorosso. L’ostacolo è di quelli difficili da superare. Ma il portoghese sa bene che un altro passo falso stasera potrebbe costargli caro.

L’allenatore è teso e sconsolato, racconta oggi “Il Messaggero” (U. Trani). Fonseca, basta guardarlo in faccia quando è inquadrato dalla telecamera, sa di essere in bilico, a quota zero in classifica, a prescindere dalla presa di posizione in pubblico del ceo Fienga che venerdì gli ha confermato la fiducia.

Il tecnico svicola davanti a qualsiasi domanda per non scivolare. Se invece a consigliarlo è stato il management di Friedkin, dà l’impressione di essere come commissariato. Black out sul mercato e soprattutto su Smalling che prima di allora era sempre al centro di ogni suo discorso. Nessuno gliela chiede, ma lui annuncia la formazione. Come a dire: scelte obbligate, messaggio indiretto alla nuova proprietà.

Per il Corriere della Sera (L Valdiserri), le parole di Fonseca sono, a detta di molti, un attacco a un calciomercato che, invece di rafforzare la squadra, finora l’ha indebolita. Ci sono gli infortunati, i giocatori praticamente fuori rosa e ci sono i mancati arrivi.

