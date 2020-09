Lo Schalke 04 esonera Wagner: Rangnick in pole per sostituirlo. Sfuma l’ipotesi Roma?

AS ROMA NEWS – Potrebbe sfumare l’ipotesi Rangnick in ottica Roma: lo Schalke 04 ha infatti appena esonerato il suo allenatore Wagner e, stando a quanto affermano media tedeschi in questi minuti, è proprio Rangnick il candidato numero a uno a sostituirlo alla guida del club.

“Sono libero da otto settimane e se dicessi che lo Schalke non mi interessa mentirei“, ha dichiarato l’ex dipendente Red Bull in un discorso su ‘Sky90‘.

Rangnick è infatti sia un allenatore che un direttore sportivo, e non a caso lui stesso si è recentemente definito un “trainager“. Nella Roma arriverebbe come ds, ma lo Schalke 04 starebbe pensando a lui per la panchina del club.

Fonte: fussballtransfers.com