Roma, stavolta è tutto Verissimo: sarà il brasiliano a rimpiazzare Smalling

AS ROMA CALCIOMERCATO – Né Todibo, e nemmeno Marcao. Sarà Lucas Verissimo il rinforzo per la difesa della Roma che arriverà a Trigoria per rimpiazzare Smalling qualora l’ultimo assalto al centrale inglese dovesse fallire. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Verissimo, 25 anni, è il giocatore scelto dalla Roma che ha incaricato della trattativa uno degli intermediari di maggiore fiducia. Oltre cento presenze con la maglia del Santos, classe’95, piede destro, nei mesi scorsi sembrava molto vicino alla Sampdoria, arrivata ad offrire 4.5 milioni. Per qualcosa in più la Roma può portarlo a casa.

Eletto miglior difensore dello scorso Brasileirao, è un elemento abile nei contrasti aerei, dotato di una buona personalità e qualità nei piedi. Verissimo era stato accostato alla Roma anche durante le scorse sessioni di calciomercato, ma stavolta i giallorossi sembrano voler chiudere davvero per il brasiliano.

Fonte: Il Messaggero