Borja Mayoral: “Al Getafe con un po’ di rabbia, nella Roma avrei meritato di giocare di più”

AS ROMA NEWS – Borja Mayoral torna a parlare del suo trascorso in giallorosso togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

“Mi è subito piaciuta l’idea di venire in questa squadra – ha detto l’attaccante, ora al Getafe, a Radio Marca -. Sono arrivato con grande entusiasmo dopo alcuni mesi in cui non ho giocato, ma anche con un po’ di rabbia perché penso che avrei meritato un minutaggio maggiore.

Ho molta energia dopo la stagione fatta l’anno scorso con la maglia della Roma e penso di per dimostrare le mie qualità da attaccante. La Nazionale? E’ un obiettivo e un sogno che vorrei realizzare”.

Borja Mayoral, in due partite giocate con la maglia del Getafe, la prima solo per qualche minuto nel finale, ha già realizzato un gol.

