TIAGO PINTO: “Squadra rinforzata. A settembre avremo una Roma ancora più forte. Zaniolo? Non posso garantire che rimarrà” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Concluso ufficialmente il mercato invernale, per Tiago Pinto è il momento di tracciare un bilancio sul lavoro svolto.

Per questo motivo il general manager del club giallorosso si presenta oggi in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti e spiegare le scelte fatte in sede di mercato. Queste le sue parole:

Mangiante (Sky Sport): “Il tuo titolo al mercato della Roma qual è? Un retroscena di mercato che non conosciamo? Se c’è stata, quale è stata l’offerta più alta ricevuta per un giocatore della Roma?”

“Cominciamo bene…(ride, ndr). Sul titolo, nell’ultima conferenza mi hanno chiesto un voto e ho imparato che non devo farlo più perché sono stato mal interpretato. Faccio il mio lavoro, e vedrò domani i vostri titoli. Sulle offerte, ci sono cose di cui preferisco non parlare. Il calcio è dinamico, ma sono i giocatori con più rendimento ad avere più offerte. Noi siamo sempre riusciti a lasciare in casa e a non permettere che i giocatori più importanti andassero via. Sono soddisfatto che nelle nostre tre finestre di mercato sono rimasti qui. Sul retroscena, in Italia è il momento di imparare la passione con cui gli agenti, dirigenti, procuratori vivono il mercato. E gli ultimi giorni di mercato mi hanno colpito, un giorno racconterò certe cose, ora non è il momento”.

Mangiante (Sky Sport): “Tra i pilastri di questa Roma c’è Zaniolo? Sarà uno dei primi per il rinnovo?”

“Credo molto onestamente che questo è il momento del collettivo. Tutti dobbiamo aiutare il mister a portare a casa i risultati. Ora non è il momento di parlare dei rinnovi e del mercato estivo. Dobbiamo lottare su tre fronti e abbiamo la possibilità di fare una bella stagione”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Lei disse che avrebbe fatto una squadra degna di Mourinho .Questo mercato ha accorciato il divario dalla Champions?”

“Sì, ogni finestra di mercato mira a fare una squadra più forte e coesa. Abbiamo portato a casa due ragazzi che hanno subito dato una mano alla squadra. Il mercato di gennaio, lo sapete, è molto particolare. Credo che abbiamo fatto un lavoro molto interessante per capire cosa mancava e quelli che erano i profili che volevamo prendere, e dopo abbiamo fatto un lavoro veloce e hanno subito migliorato la squadra”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Riscatterete Oliveira e Maitland-Niles a giugno?”

“Sui rinnovi e il mercato estivo abbiamo tanto tempo per pensarci”.

Zotti (Il Tempo): “Ha chiuso due colpi senza soldi. Come pensa la Roma di risolvere questo problema in vista della prossima sessione? Ci sarà l’intenzione di cedere qualche titolare o si continuerà su questa linea?”

“Io credo che una delle cose più belle di questo progetto è il modo allineato in cui lavoriamo, la proprietà è sempre presente e Mourinho è il nostro direttore d’orchestra e in lui riponiamo tante speranze. Io non ho paura del futuro, stiamo facendo un lavoro giusto per fare della Roma un club più forte, anche dal punto di vista economico. Tra due o tre mesi stabiliremo un piano, sono certo che nel settembre del 2022 la rosa sarà più forte. Sulla politica di non cedere i più forti, la tua domanda è interessante. Dobbiamo fare delle scelte sempre per migliorare la squadra. La cosa più importante è voler far diventare la Roma una squadra da Champions che lotta per i titoli, al di là se vendiamo o meno”.

Torri (Il Romanista): “Migliore il mercato in entrata o in uscita?”

“Io credo che nelle entrate siamo stati veloci a identificare quello che dovevamo fare. Nelle uscite, come ho spiegato, quando i giocatori non giocano abbiamo tre obiettivi: far diventare la squadra più compatta e coesa, cercare il progetto giusto per i ragazzi che partono e recuperare valore, e fare un bilancio fra quello che risparmiamo e quello che spendiamo. Anche nelle uscite siamo riusciti, forse c’era un altro giocatore che poteva fare qualcosa di diverso”.

Torri (Il Romanista): “E’ vero che Diawara ha bloccato il terzo acquisto? Chi è stato più vicino tra Kamara, Grillitsch, Nandez, Xhaka…”

“Anche Joao Moutinho, Danilo… Diawara non ha bloccato niente. Se non c’è volontà da tutte le parti, le cose non si fanno. Ma non è vero che un terzo acquisto non è arrivato perchè Diawara non è andato via. Noi al 12 di gennaio abbiamo portato Sergio Oliveira, e poi tutti vi abbiamo detto che il mercato sostanzialmente era chiuso. Poi certo, in 15 giorni può sempre succedere di tutto. Qualcuno di voi ha cominciato a tirare fuori tutti questi nomi… Joao Moutinho forse è stato uno scherzo che è diventata notizia sui giornali. Qualcuno di voi si lamenta sul fatto che Pinto non parla, che non risponde ai giornalisti. Noi abbiamo trovato una strategia per dire se c’è qualcosa. Di tutti questi nomi non c’è stata una trattativa: tutte bugie, anche Kamara. Quello che mi dispiace è che tutti questi ragazzi mai hanno avuto una proposta dalla Roma. E qualcuno ha detto che sono obiettivi sfumati…”.

Balzani (Leggo): “Zakaria, c’è stato un rifiuto o era un problema di liquidità?”

“Zakaria è diverso. Questo dimostra che sono sincero. Ci sono tanti fattori che influenzano, è vero che era un giocatore che il nostro scouting seguiva. Lo scouting lavora bene, magari il ds è scarso…”

Balzani (Leggo): “Siete preoccupati su Abraham e il diritto di ricompra? Sempre se esiste…”

“Esiste il diritto di ricompra. Ma no, non siamo preoccupati. Comincia nel 2023, ma lui sta giocando bene e ha rendimento. Lui può fare anche meglio. Ma per essere il primo anno in Italia, e tutti sapete quant’è difficile, Tammy sta facendo bene”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “La Roma si è rinforzata, ma c’è una squadra che era sullo stesso livello della Roma che si è rinforzata molto di più che è la Juventus. Sulle strategie, rispetto all’inizio fate meno attenzione sugli algoritmi, o il supporto dell’algoritmo è sempre valido come prima?”

“Sulla prima domanda, mi concentro su quello che facciamo noi e non su quello che fanno le altre. Sul tema dell’algoritmo, io non capisco da dove è nato questa storia dell’algoritmo. Oggi nel calcio abbiamo un rischio molto grande che è prendere un calciatore sbagliato spendendo tanti soldi. Con lo scouting e le tante informazioni che abbiamo cerchiamo di ridurre il rischio. Ma non prendiamo un giocatore in base all’algoritmo. Quando abbiamo preso El Shaarawy o Rui Patricio, non lo abbiamo scelto in base a un algoritmo. Reynolds può essere una scelta sbagliata di un direttore sportivo, non dell’algoritmo. Questi dati però sono importanti anche per il lavoro di Mourinho. Ma non è che si prende un allenatore o un calciatore perchè un algoritmo ci ha detto di fare così. Quando le cose non vanno bene non è mica colpa dell’algoritmo, è colpa mia…”

Valdiserri (Corriere della Sera): “Lavorare per la Roma sul mercato è più difficile?”

“No, è diverso rispetto al Benfica. Quando io sono arrivato qua, Pau Lopez era in panchina e aveva valore zero. Poi abbiamo bussato alla porta del Marsiglia, pensando che fosse il progetto giusto per lui. E sei mesi dopo lo stesso giocatore che faceva panchina a Mirante ha portato 12 milioni di euro. Under? Caso simile. Possiamo parlare di giocatori che alla Roma non giocavano e ora giocano. Il denaro viene dopo. Non capisco cosa intendi per rapporti. Io parlo con tutti i club, quelli che conosco e quelli che non conosco. Sono anche conosciuto per privilegiare il rapporto con i club rispetto a quello con gli agenti. E comunque la Roma è importante. Se qualcuno non apre la porta a Pinto di sicuro la apre alla Roma”.

Lengua (Il Messaggero): “Può garantire che Zaniolo sarà un giocatore della Roma il prossimo anno?”

“No, non posso io e non può nessuno”.

Lengua (Il Messaggero): “Come mai non è arrivato un regista in due sessioni di mercato? E’ un obiettivo per il prossimo anno”

“Se non sbaglio Mourinho aveva detto che riteneva il mercato non era chiuso ma non si aspettava più nessuno. Il mercato estivo è molto lontano. Quando finisce il mercato, comincia un’altra stagione, e si pensa al campo dove dobbiamo migliorare. Questo è il momento in cui abbiamo portato musicisti all’orchestra, ora dobbiamo migliorare gli strumenti e l’intesa tra di loro. Sul mercato estivo, nei prossimi mesi con la proprietà e con Mourinho capiremo dove lavorare per fare la Roma più forte”.

Sticozzi (Centro Suono Sport): “Come è stato possibile con una crisi economica in pandemia un mercato cosi ricco?

“Credo che sia vero che ci sono state trattative costose. I club però devono anche reagire. Noi aspettiamo che il mercato vada più avanti. Non posso dirti che questo o quel trasferimento mi abbia sorpreso, ci sono sempre sorprese. Sapevo che qualcosa si sarebbe mosso, ma nelle prossime finestre il mercato tornerà ad essere più simile a quello degli anni passati. Non credo però ci saranno cifre troppe costose come ai tempi di Neymar”.



