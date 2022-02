AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di martedì 1 febbraio 2022:

Ore 12:40 – FRIEDKIN, ALTRI 25 MILIONI NELLA ROMA A GENNAIO – Altri 25 milioni di euro messi dai Friedkin nella Roma: a gennaio sono stati effettuati ulteriori versamenti in conto finanziamento soci, che portano il totale degli investimenti dall’acquisto nel club a 334,4 milioni. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Twitter.

Ore 10:30 – STANKOVIC: “MOU? LA ROMA RACCOGLIERA’ I FRUTTI” – “Il valore di José non si discute mai. Roma deve concedergli tempo, seguirlo, ascoltarlo. Gli alti e bassi all’inizio sono normali ma i frutti saranno raccolti”. Lo ha detto Dejan Stankovic, amico di Mourinho e attuale allenatore della Stella Rossa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – JUVE ANCORA SU ZANIOLO SE PARTE DYBALA – La Juventus non si ferma e prepara una campagna di rafforzamento importante anche per l’estate: se partirà Dybala, come è probabile, i bianconeri andranno all’assalto di Zaniolo che non ha ancora rinnovato con la Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – PELLEGRINI RECUPERA PER ROMA-GENOA – Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ce la fa per sabato e contro il Genoa sarà a disposizione di Mourinho. Ieri alla ripresa degli allenamenti ha svolto ancora lavoro individuale, ma già nei prossimi giorni si unirà ai compagni. (Corriere dello Sport / Il Messaggero)

Ore 8:40 – LA PRIMAVERA TORNA IN CAMPO OGGI – Tour de force per la Roma Primavera che oggi alle 11 al Tre Fontane incontrerà il Lecce per proseguire il suo cammino trionfale in campionato.

