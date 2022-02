La Roma Primavera si butta via: il Lecce rimonta e frena i giallorossi (2-2)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Passo falso della Roma Primavera, che al Tre Fontane non va oltre il 2 a 2 contro il Lecce, gettando all’ortiche una partita che sembrava già vinta.

Primo tempo non esaltante dei giallorossi, che nonostante questo riescono comunque a chiudere con un doppio vantaggio: apre le marcature Volkerlin-Persson, abile a scattare in profondità e a saltare il portiere prima di depositare in rete.

Raddoppia Satriano, bravo a tagliare a centro area e a sfruttare un assist di Morichelli con un sinistro rasoterra che passa sotto le gambe del portiere avversario.

Nella ripresa però la Roma torna in campo con la testa sbagliata, forse convinta di aver già vinto la partita. E il Lecce rimonta a sorpresa: segna prima Gonzàlez con un preciso mancino che batte Boer, e poi Lemmens, in rete con una conclusione ravvicinata dopo un angolo dalla destra.

I salentini però restano in dieci a un quarto d’ora dalla fine (espulso proprio Gonzalez, autore di uno dei gol dei pugliesi), e la Roma si riversa in attacco alla ricerca del gol del nuovo vantaggio, che però non trova. I giallorossi restano in vetta, ma oggi devono solo recitare un mea culpa per una partita buttata via con superficialità.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-1-2) : Boer; Tripi (C), Morichelli, Keramitsis (82′ Vicario); Missori, Faticanti, Tahirovic (82′ Padula), Oliveras (46′ Rocchetti); Volpato (46′ Pagano); Voelkerling Persson (68′ Cherubini), Satriano.

A disp.: Mastrantonio (GK), Del Bello (GK), Di Bartolo, Cassano, Zajšek, Scandurra, D’Alessio L.

All.: De Rossi.

US LECCE (3-4-3) : Samooja; Lemmens, Török, Hasić; Daka, Vulturar (C), Jóhannsson, Nizet; Joan Gonzàlez, Carrozzo (84′ Paşcalău), Salomaa (74′ Macrì).

A disp.: Bufano (GK), Russo, Dreier, Scialanga, Piazza.

All.: Grieco.

Arbitro: Sig. Adolfo Baratta di Rossano.

Assistente 1: Sig. Amedeo Fine di Battipaglia.

Assistente 2: Sig. Alessio Miccoli di Lanciano.

Marcatori: 8′ Voelkerling Persson (AS Roma), 40′ Satriano (AS Roma), 56′ Joan Gonzàlez (US Lecce), 76′ Lemmens (US Lecce).

Ammoniti: 54′ Joan Gonzàlez (US Lecce), 77′ Joan Gonzàlez (US Lecce).

Espulsi: 77′ Joan Gonzàlez (US Lecce).