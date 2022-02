“ON AIR!” – CATALANI: “La Roma è finita in seconda fascia, è tristissimo”, MACCHERONI: “Ormai te la giochi per il sesto posto”, MAGNI: “Ma il mercato è da sei e mezzo”, SABATINI: “Certe cessioni rischiano di diventare dei rimpianti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ora c’è questa moda di dire che Zakaria a 5 milioni lo doveva comprare la Roma, come la cazzata del “se ti tenevi tutti, oggi vincevi“, non pensando che certi giocatori li hai presi proprio perchè ne avevi venduti altri. Zakaria non è il regista che voleva Mourinho, e io mi prendo tutta la vita Sergio Oliveira anche per abitudine a vincere, perchè uno viene dal Porto, e l’altro da un club come il Borussia Monchengladbach. Zakaria ora non ti serviva, piuttosto ti sarebbe servito lo Xhaka di turno. Se la Roma avesse dovuto puntare a Zakaria, allora Pinto non avrebbe dovuto prendere Oliveira, ma aspettare gli ultimi giorni di mercato per andare a contendere lo svizzero alla Juve. E secondo voi lui, tra Roma e Juventus, chi avrebbe scelto? Ecco perchè dire che la Roma avrebbe dovuto prendere Zakaria è una cazzata…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il mercato di gennaio si è chiuso senza il famoso botto. Il mercato della Roma è da sei. Se la Roma fosse stata quarta o terza e prendeva sti due allora sarebbe stato un buon mercato, ma il problema è che il mercato di riparazione si fa per riuscire a centrare un determinato obiettivo. La Roma doveva comprare più degli altri perchè era indietro. La Juve è indietro, e ha comprato due giocatori per provare ad arrivare in Champions. E non è nemmeno detto che ci riesca con Vlahovic e Zakaria. Noi dobbiamo battere la concorrenza di Juve, Milan, Napoli e Atalanta, e non sembra, salvo miracoli, che la Roma possa arrivare in Champions League per il terzo anno consecutivo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A me colpisce che il Torino di Cairo finisca sul podio della Gazzetta delle migliori squadre del mercato, e tutto questo per aver preso Ricci dal Sassuolo e Seck dalla Spal. E non lo dico perchè è finito davanti alla Roma. Si parla tanto male delle radio romane, tra l’altro senza fare distinzioni fra una realtà e l’altra, ma io veda molto più faziosità in certe testate giornalistiche nazionali, sia a livello politico che calcistico…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io non capisco bene perchè valutare il mercato della Roma in ottica lotta Champions. Se la Juve prende Vlahovic, la Roma doveva prendere Haland per essere più competitiva della Juve, e forse nemmeno bastava. E se pensavamo di poter prendere Haland, non c’abbiamo capito molto. Io penso che vada valutato il mercato su quanto hai rinforzato la squadra, e per me la valutazione non è alta ma nemmeno bassa: per me il mercato della Roma è da sei e mezzo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il mio voto al mercato della Roma è sei e mezzo. Io innanzitutto considero la rapidità dei nuovo acquisti, un vantaggio che Mourinho ha potuto sfruttare, dato che sia Oliveira che Maitland-Niles hanno giocatore sempre da quando sono arrivati. Se non sono due titolari, almeno uno e mezzo, e per questo la squadra è stata migliorata. La Roma ha snellito la rosa, ha inserito quasi due titolari, e per questo non è possibile dare un voto insufficiente. Certo, non ha preso due giocatori da salto di qualità, ma due buoni calciatori, Olveira pure ottimo, e per questo il voto è sei e mezzo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Ormai ci sono un gruppo di cinque squadre, Inter, Milan, Juventus, Napoli e Atalanta, che si giocano la Champions. Poi ci sono Roma, Lazio e Fiorentina che si giocano un posto Uefa e la Conference. Questa è la triste realtà. Oggi siamo come la Fiorentina e come la Lazio, sei in una seconda fascia di campionato, e questo è tristissimo. Il mercato di Juventus e Inter mi ha depresso, la campagna acquisti dei bianconeri è da dieci. La Roma ha l’unica speranza è a giugno. Voto per gennaio? Non posso farlo solo per gennaio, ma fino ad adesso: darei un sei, sei e mezzo. Questi hanno raccolto una società con un buco mostruoso, e ci sono ancora in giro i pallottiani, roba da prenderli e dargli dieci anni di carcere per i danni che hanno fatto in questi anni con Monchi e tutto quello che segue…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “La Roma in campionato non ha molte chance, secondo me se la gioca per il sesto posto, manco per il quinto. Ma si può giocare le sue carte nelle coppe. L’Inter nella partita secca non se la porta da casa. L’otto febbraio a San Siro secondo me te la giochi, a patto che non si scansino come hanno fatto all’Olimpico…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io non sono contento del mercato, ma soddisfatto che si sia puntellata una rosa che gioca subito dopo il quarto posto, per il quinto o sesto posto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sono arrivati due giocatori pronti, erano in buone condizioni fisiche e hanno già dato una mano. Spesso a gennaio vengono calciatori che possono giocare dopo 2 mesi. Il voto è buono, tra il 6.5 e il 7…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha fatto un mercato giusto. Non ha sbagliato, però non è sufficiente per arrivare al quarto posto. Davanti c’è la Juventus che ha preso Vlahovic e Zakaria… La Lazio scende ancora di livello, è l’unica che si è indebolita: aveva un vice Immobile, che non giocava mai, ma ce l’aveva. E ora non ha più nemmeno quello…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La regina del mercato è stata la Juve, ha fatto un mercato da dieci e lode dopo l’ultimo trasferimento di Ramsey. Sette alla Fiorentina nonostante abbia perso Vlahovic. La forza di Commisso è quella di chi non ha necessità di vendere, e infatti voleva 70 milioni per Vlahovic, e ne ha incassati 75. Il mercato del Napoli è insufficiente, quello del Milan è nullo… La posizione della Roma si indebolisce ma non perché ha fatto un brutto mercato. Le altre si sono rinforzate molto di più. La corsa al quarto posto ad oggi è con la Juventus e l’Atalanta. Stanno seguendo in tutto e per tutto Mourinho, sarebbe stato più utile prendere un difensore centrale…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Fiorentina, dopo aver perso Vlahovic, non può avere 7 per il mercato. Se prima poteva sperare nella Champions, ora è fuori dai giochi a meno che questo Cabral non faccia 40 gol…La Roma ha dato via tutti giocatori da 0 minuti e sono entrati due che Mourinho ha messo subito titolari. Il voto è molto buono, si può dare 7. Certe cessioni però potrebbero diventare dei rimpianti, come è successo con Pedro…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!