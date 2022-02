Senesi, Guedes, Kostic, Douglas Luiz: Pinto già al lavoro per la rivoluzione di giugno

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Concluso il mercato invernale, sui giornali oggi già si parla di quello estivo. Se quella di gennaio è stata una sessione di puro aggiustamento della rosa, quella che attende la Roma nei mesi di giugno, luglio e agosto si preannuncia come ricca di entrate e uscite.

Per la difesa il nome da tempo sul taccuino di Pinto è Marcos Senesi, 24 anni, difensore mancino del Feyenoord. Per età, caratteristiche e costo sembra essere il giocatore giusto per rinforzare la retroguardia giallorossa.

Per il centrocampo, la priorità sarà finalmente quella di regalare a Mourinho un regista: Douglas Luiz sembra essere il nome più gettonato, ma occhio ai “soliti” Xhaka e Grillitsch, giocatori che restano ancora al centro dei pensieri della Roma.

In attacco, con Abraham che sarà intoccabile, sarà necessario invece sostituire Mkhitaryan e Carles Perez, entrambi ai saluti: lo spagnolo Guedes e il serbo Kostic sono due calciatori che Pinto segue con grande interesse per la prossima estate.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Corriere dello Sport

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!