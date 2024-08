Bove al Nottingham Forest, ore decisive. E con la rescissione di Karsdorp si può riaccendere la pista Assignon

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ore caldissime, decisive per sapere se Edoardo Bove lascerà o meno Trigoria. La trattativa con gli inglesi del Nottingham Forest è ben avviata.

La proposta arrivata sul tavolo di Ghisolfi per il centrocampista 22enne è di 10 milioni di euro, lontana dai 15 richiesti dal club giallorosso, ma comunque molto allettante: per la Roma sarebbe una plusvalenza secca. Ecco perchè le parti sono al lavoro per limare la distanza tra domanda e offerta.

Il giocatore non vorrebbe lasciare la Capitale, ma ha capito che restate potrebbe essere una scelta sbagliata per la sua carriera: con De Rossi sta trovando pochissimo spazio, e questo non è un bene per un giocatore della sua età. Calcare i campi della Premier League, seppur in un piccolo club, potrebbe essere una grande occasione per Bove.

Ai saluti anche Rick Karsdorp, che sa di non avere chance di reintegro in prima squadra: la Roma e il terzino olandese stanno trattando sulla rescissione del suo contratto, in scadenza il prossimo giugno. Il giocatore avrebbe così il cartellino in mano, e il club risparmierebbe qualcosa sul suo ingaggio di quest’anno.

Operazione che andrebbe completata rapidamente per permettere a Ghisolfi di effettuare l’ultimo tentativo con il Rennes per Lorenz Assignon, terzino destro che darebbe una scelta in più a De Rossi su quella fascia. I tempi molto ristretti rendono difficile l’affare, ma la Roma potrebbe provarci.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera

