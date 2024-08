Cristante a nervi tesi: il rimprovero di De Rossi e la reazione. E ora Bryan può lasciare la Roma

AS ROMA NEWS – Nervi tesi dentro la Roma. E non potrebbe essere altrimenti visto l’inizio difficilissimo di stagione, con la squadra in grado di raccogliere appena un punto contro Cagliari e Empoli. A peggiorare il tutto i malumori di De Rossi per una squadra ancora incompleta a poche ore dalla fine del mercato.

Oggi i giornali ricostruiscono così l’accaduto: nel corso dell’allenamento di ieri, la squadra scende in campo e rivolge il saluto al neo acquisto Abdulhamid con la solita fila di pacche sulle spalle che si riserva ai nuovi arrivati. La seduta scorre via senza problemi fino alla partitella finale, dove accade il fattaccio.

Cristante riceve un colpo e si ferma, la squadra avversaria continua a giocare e segna. Un’azione molto simile a quanto accaduto nel primo gol dell’Empoli, quando Bryan dopo un contrasto con Maleh si arresta, per poi riprendere la corsa dopo un paio di secondi quando però l’azione si è già sviluppata e porterà al cross di Colombo e al gol di Gyasi.

Ed è proprio per questo motivo che De Rossi va a richiamare il centrocampista urlandogli che se ci si ferma in allenamento lo si fa poi anche in partita. La reazione di Bryan, al centro delle critiche della piazza e finito improvvisamente al centro delle voci di mercato, è veemente.

I due iniziano a battibeccare, volano un paio di parolacce e poi, come accade in queste situazioni, la vicenda si spegne con la conclusione della seduta. Niente scontro fisico, nessun intervento dei compagni a dividere i due, come raccontato dalla Rai. Ma il diverbio c’è stato, e conferma il nervosismo che alberga a Trigoria. L’accaduto si può leggere guardando il bicchiere mezzo pieno: c’è ancora vita nella Roma. La speranza è che lo scontro di ieri possa trasformarsi in energia positiva.

Intanto però Cristante, che era un fedelissimo del tecnico, resta sul mercato e la sua posizione dentro al club non è più salda: se dovesse arrivare per lui un’offerta last minute dal mercato, italiano o estero, l’addio non sarebbe affatto impossibile.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!