Capaldi (Rai Sport): “Pesante lite De Rossi-Cristante, i due separati dopo essere arrivati alle mani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stando a quanto riportato su X dal giornalista Aurelio Capaldi di Rai Sport, c’è stata una dura lite tra De Rossi e Cristante, con i due che sarebbero stati separati dopo uno scambio reciproco di parole pesanti.

Nel servizio andato in onda successivamente sulla Rai, si racconta come i due sono arrivati addirittura alle mani prima di essere separati dai calciatori e dallo staff presente in campo.

Sono volate parole grosse, con tanto di riferimento a Paredes, “considerato molto vicino al tecnico giallorosso“, scrive il giornalista della Rai.

Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso. I particolari nei tg di @RaiSport e @RaiNews — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) August 28, 2024

La Roma smorza i toni ma non smentisce del tutto l’accaduto: “Solo un diverbio tra allenatore e giocatore“, la versione che, scrive il portale de Il Romanista, arriva dal club.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!