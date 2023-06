Bove chiede spazio, Pinto riflette: può ancora finire al Sassuolo per Frattesi

AS ROMA NEWS – Il futuro di Edoardo Bove non è ancora così scontato come potrebbe sembrare. Il giocatore, racconta oggi Il Messaggero, ha il desiderio di giocare con regolarità per crescere più velocemente e magari meritarsi il rinnovo fino al 2028 con adeguamento.

Attualmente ha ancora un contratto base fino al 2025 da 350mila euro, ma il vero dubbio è se abbia già i requisiti per fare il salto di qualità definitivo nella Roma e diventarne un titolare.

Ma probabilmente gli interessi di Bove (giocare di più) e quelli di Josè Mourinho (vincere con calciatori pronti), potrebbero non collimare. Ecco perché non è tramontata la possibilità che il centrocampista venga alla fine inserito nell’affare Frattesi da Tiago Pinto.

Il general manager sa di avere tra le mani un vero gioiellino che potrebbe far gola anche al Sassuolo sempre alla ricerca di giovani talenti da crescere e poi rivendere a peso d’oro. Magari, sfruttando il 30% della proprietà del cartellino di Davide e la carta Bove, la trattativa potrebbe andare in porto. Il nodo è la valutazione dell’azzurrino che Pinto fissa ad oltre 15 milioni. Stima plausibile considerando che Frattesi è valutato 40.

