Caso Chiffi, il giorno della verità: per patteggiare serve un comunicato di scuse da Mou

NOTIZIE AS ROMA – Dovrebbe essere oggi il giorno della verità per Josè Mourinho, deferito dopo le frasi pronunciate su Chiffi, bollato come il peggiore arbitro visto nella sua carriera.

Parole che non sono piaciute per niente ai vertici arbitrali, e che rischiano di costare caro al tecnico giallorosso: per lui infatti sono pronte una o due giornate di squalifica da scontare all’inizio del prossimo campionato.

A meno che il tecnico non si decida a patteggiare con la Procura. In quel caso la Roma potrebbe cavarsela con una multa salata. Ma cosa dovrebbe fare Mou per ottenere la clemenza della corte?

Lo Special One, attraverso un comunicato, dovrebbe chiedere pubblicamente scusa non tanto a Chiffi, ma al mondo arbitrale, dicendo che non era sua intenzione delegittimarlo.

Solo così il Tribunale Federale potrebbe ammorbidirsi. Ma non è nemmeno scontato che lo faccia: da quello che si sussurra, le recenti squalifiche comminate dalla Uefa e l’atteggiamento di Mou (mai pentito) non attirano i favori. È possibile, però, che non si voglia correre il rischio di fare del portoghese una sorta di martire.

Fonte: Gazzetta dello Sport