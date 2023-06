“ON AIR!” – CORSI: “Se Mou chiedesse scusa a Chiffi mi dispiacerebbe”, LO MONACO: “Conoscendolo, ci credo poco”, FERRETTI: “Attaccante? Aspetto il coniglio dal cilindro”, CENTO: “Serve anche un portiere per il salto di qualità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sul mercato le notizie sono abbastanza interlocutorie. Nelle prossime ore dovrebbero essere definite le uscite di Volpato e di Missori, plusvalenze che dovrebbero sistemare più o meno gli accordi presi con la Uefa entro il 30 giugno. Con i sauditi dell’Al-Ahli si sta parlando di Spinazzola, che potrebbe accasarsi in Arabia Saudita. Non si parla più di Bove, Ibanez, Zalewski sul fronte uscite. Se Ibanez dovesse essere ceduto non ci sorprenderemmo, ma non credo che Mourinho ne sarebbe felicissimo visto che così comincerebbe la stagione con tre centrali titolari più una sola riserva. Secondo me la cessione in difesa potrebbe avvenire a gennaio, dando tempo a Kumbulla di tornare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’Inter ha perso tre titolari: Onana, Brozovic e Dzeko. Se questo vi sembra un modello virtuoso da seguire, va bene. Qui abbiamo una società che sta cercando di far quadrare i conti, che sta facendo affari intelligenti… Le plusvalenze le fanno tutte, la differenza è che la Roma fa i famosi 30 milioni senza cedere un titolare. L’Inter ne perde 3, e il Milan vende il centrocampista più forte che c’è in Italia. Poi certo, loro partono avanti visto come hanno concluso il campionato… Lo scudetto della Roma U16? Se non era per Tayor, avevamo fatto il grande slam. Pirlo alla Samp? Forse si sono messi in testa di passare dalla Serie A alla Serie C in due anni…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Daka? Non penso che Mourinho possa essere diventato uno sprovveduto che si è arreso completamente a nomi che secondo me non conosce, esattamente come me. Mou che si scusa pubblicamente con Chiffi? Se davvero succederà, significa che il viaggio in Portogallo del nostro presidente è servito a questo. Se è così, è una guerra. Se davvero dovesse fare questo comunicato di scuse, mi dispiacerebbe molto…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Alla Roma serve al più presto un attaccante, Abraham è infortunato e Belotti è una semplice riserva. Ma secondo me manca anche un portiere e un centrocampista: la coppia Matic-Cristante non può reggere le 50-60 partite stagionali. Ma io voglio mettere l’accento sul portiere: Rui Patricio è un portiere da sufficienza, ma se vuoi fare il salto di qualità in quel ruolo ti serve altro. A me pare che se vuoi competere davvero, come penso la Roma voglia, il tema del portiere te lo devi porre…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Pinto è bravissimo a programmare, è un ottimo ds, ma è sembrato deficitario quando i piani sono cambiati in corsa e ha dovuto inventarsi qualcosa. Se dobbiamo trovargli un neo è che gli manca quel tipo di guizzo là…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Conoscendo Mourinho, faccio fatica a pensare che possa fare un comunicato di scuse dicendo che Chiffi è bravo, e che si era sbagliato lui. Ma in questo momento non escludo niente. Quando ho delle informazioni le do volentieri, in questo caso non ne ho e quindi non mi voglio sbilanciare. Ma commento il senso di questa cosa: perchè io non posso dire che è un arbitro è scarso? Perchè non posso dire che altre società fanno quello che fanno realmente, e cioè di dire non ufficialmente di non gradire un certo arbitro?…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Se dopo aver preso Ndicka, dovessi prendere pure Daka sarebbe tutto da ridere…Io continuo a pensare che ci sia il coniglio dentro al cilindro: dentro Trigoria non ti fanno sapere mai niente, e poi zac arriva il tweet della Roma. Serve un centravanti che sappia fare gol, ma se la squadra deve avere in Dybala il suo punto fermo. Io devo pensare quindi a un attaccante che sappia fare la prima punta quando non c’è Dybala, ma che sia pronto anche a un lavoro di sacrificio quando c’è Dybala bello pronto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala c’è, ma la Roma deve per forza fare i conti con il fatto che un mese ce l’hai e un mese no. Questa è la sua storia, altrimenti non stava alla Roma ma al Barcellona… Il centrocampista verrà assolutamente preso, visto che hai perso Camara, Wijnaldum e Tahirovic. Ma sei deficitario anche sugli esterni e in attacco, e la Roma su quei ruoli deve assolutamente intervenire…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala a Roma si trova benissimo e ha avuto un grandissimo impatto. L’Arabia può aspettare qualche anno ed è un calciatore che vuole ancora dare molto al calcio vero. C’è la possibilità di vederlo qui ancora un paio di stagioni…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Quante squadre stanno cercando Dybala? Nessuna. Non perché non sappia giocare a pallone, ma perché è un calciatore che gioca poche partite all’anno. Non dà tante prestazioni a stagione. Non credo che la Premier o la Liga lo voglia. Dybala alla Roma ha dato molto, ma diamo sempre una giusta dimensione…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!