Calciomercato Roma, Tiago Pinto scarta l’ipotesi Daka: i motivi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ipotesi Patson Daka, valutata attentamente dalla Roma in queste ore, è stata scartata da Tiago Pinto, che dunque non punterà sul centravanti zambiano.

Tutto questo nonostante il calciatore del Leicester City piaccia molto al general manager portoghese. C’è un motivo però che ha spinto Pinto a mollare Daka.

L’attaccante a gennaio giocherà la Coppa d’Africa, così come Evan Ndicka e Houssem Aouar, gli altri due acquisti della Roma di questo giugno. Da qui la decisione di Pinto di non spingere sul centravanti del Leicester. A riferirlo è il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport.

La caccia al prossimo centravanti prosegue: Scamacca resta una pista che il gm proverà a percorrere ma solo in prestito. Nel mirino anche Morata, ma non sono escluse sorprese.