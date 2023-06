Calciomercato Roma, Di Marzio: “Offerta del Celta Vigo per Perez. Si tratta per Llorente e Kristensen, ecco le formule”

AS ROMA NEWS – Ultimi aggiornamenti sulle mosse di mercato della Roma da parte del giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Secondo il giornalista, il Celta Vigo ha presentato in queste ore un’offerta per Carles Perez da 4 milioni di euro più bonus. Cifra però che non accontenta ancora la Roma, che chiede 6,5 milioni di euro per lasciar partire lo spagnolo.

In entrata invece si continua a trattare con il Leeds per avere Llorente e Kristensen. Per quanto riguarda il difensore spagnolo, Tiago Pinto è pronto a chiudere in prestito con obbligo di riscatto a un determinato numero di presenze a circa 5-6 milioni di euro.

Per il terzino danese invece il portoghese punta ad averlo in prestito secco, o al massimo con un diritto di riscatto. Nelle prossime ore nuovo incontro tra le parti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

Fonte: Gianlucadimarzio.com