Calciomercato Roma, l’Al Nassr piomba su Seko Fofana. Pinto torna forte su Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altro colpo in arrivo per il campionato saudita. L’Al Nassr vuole chiudere al più presto per Seko Fofana, centrocampista franco-ivoriano del Lens.

Una delegazione del club saudita, racconta Fabrizio Romano in questi minuti, è partita per la Francia: l’obiettivo è di cercare di concludere l’affare convincendo sia il club transalpino che il giocatore.

Seko Fofana, 28 anni, era stato accostato anche alla Roma come possibile alternativa a Davide Frattesi per il centrocampo giallorosso del prossimo anno. L’ex Udinese piaceva molto a Pinto, ma la concorrenza saudita sembra sbaragliare ogni rivale.

Il gm romanista resta invece pienamente in corsa per Davide Frattesi: secondo la redazione di Sportmediaset infatti la Roma sarebbe tornata addirittura in pole con il Sassuolo dopo aver aperto all’inserimento del giovane Edoardo Bove nell’affare con gli emiliani.