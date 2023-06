Il Milan esaurisce gli slot per gli extracomunitari, la Roma torna su Kamada

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Milan con l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea, operazione ormai alle battute finali, occupa l’ultimo slot libero per gli extracomunitari.

Queste rende più complicato l’arrivo a parametro zero del giapponese Daichi Kamada, 26 anni, centrocampista offensivo giapponese che i rossoneri avevano messo nel mirino da mesi.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Leggo, la Roma potrebbe approfittarne e inserirsi sul calciatore, che con la maglia dell’Eintracht Francoforte ha realizzato ben 9 gol nell’ultimo campionato.

Kamada, trequartista naturale, sa calciare con entrambi i piedi ed è molto abile negli inserimenti offensivi. Le difficoltà del suo approdo in rossonero (il Milan dovrebbe cedere un extracomunitario all’estero per fargli spazio), sta facendo tornare in auge l’ipotesi Roma per il giapponese, con Pinto molto attento agli affari a parametro zero.

Fonte: Leggo