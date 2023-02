Bove e Volpato insidiano Gini e Solbakken: Mou pensa ai baby per battere il Verona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da una parte Wijnaldum e Solbakken. Dall’altra i giovani Bove e Volpato. Josè Mourinho sarà costretto a cambiare la Roma stasera, ma non si sa ancora con precisione come ha intenzione di modificare l’undici titolare.

Per La Repubblica e Il Tempo ad esempio è scontato l’impiego dei “bambini” al posto di Matic e Dybala: lo Special One avrebbe infatti deciso di affidarsi ai due giovani talismani (entrambi a segno solo contro gli scaligeri, l’australiano addirittura due volte) per provare a portarsi a casa i tre punti.

Di diverso avviso Il Messaggero e il Corriere dello Sport, che invece sono più orientati alla presenza di Solbakken dal primo minuto. Il ballottaggio dunque per un posto da vice Dybala è apertissimo.

Appare più scontato invece quello tra Bove e Wijnaldum: l’olandese era dato in formazione da Sky Sport qualche giorno fa, ma i quotidiani oggi puntano quasi tutti sull‘ex Primavera come titolare al fianco di Cristante. Da capire invece se ci sarà un cambio in difesa: Kumbulla e Llorrente sperano. Karsdorp insidia Celik a destra.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Tempo