Roma senza Joya a caccia dei tre punti

AS ROMA NEWS – Vietato sbagliare. I risultati di ieri (due vittorie per le milanesi), e le sfide di oggi (Atalanta in casa col Lecce, Lazio sul campo della Salernitana) non sembrano lasciare molto spazio di manovra alla Roma, chiamata a rispondere presente stasera contro l’Hellas Verona.

L’insidia più grande della partita dell’Olimpico è senza dubbio la condizione fisica della squadra giallorossa, reduce dalla poco fortunata trasferta di Salisburgo. Pochissimo il tempo di Mourinho per preparare la sfida contro i veneti, tanti i giocatori che avrebbero bisogno di riposo.

Il tecnico sarà costretto al tanto detestato turn-over: scontata l’assenza di Dybala, possibile un turno di riposo per Pellegrini. El Shaarawy tornerà ad agire sulla trequarti, Solbakken spera nell’occasione dal primo minuto, ma la sua presenza nell’undici titolare non è così scontata come si possa pensare (occhio al baby Volpato). Quasi certo invece il turno di risposo per Matic.

L’Hellas, al terzultimo posto e in piena lotta per non retrocedere, è pronto alle barricate. Per una serie di motivi, la partita di stasera si preannuncia piuttosto complicata. Mou vuole, di riffa o di raffa, portarsi a casa i tre punti. Per farlo spera nel risveglio dei suoi centravanti: Abraham partirà titolare, Belotti è pronto anche a dargli una mano nel caso di necessità. Ma la palla stavolta dovranno buttarla dentro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini