Roma, si ferma anche Abraham: sindrome influenzale, è a forte rischio per stasera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piove sul bagnato nell’attacco giallorosso: dopo il forfait di Dybala e quello probabile di Pellegrini, anche Tammy Abraham rischia di non esserci per la partita di stasera.

L’attaccante inglese ha accusato un attacco influenzale nella notte e la sua presenza dal primo minuto contro il Verona è in fortissimo dubbio.

Si prepara dunque Andrea Belotti per occupare il ruolo di attaccante centrale. Alle sue spalle El Shaarawy e uno tra Volpato e Solbakken. Sempre che Pellegrini non stringa i denti e dia piena disponibilità a Mourinho.

Giallororossi.net – A.F.