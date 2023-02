Serie A, colpo grosso del Lecce: Atalanta battuta in casa 2 a 1. La Lazio passa a Salerno (0-2), pari tra Fiorentina e Empoli

ALTRE NOTIZIE – Colpo grosso del Lecce, che nel match delle 12:30 passa sul campo dell’Atalanta per 2 a 1 e fa un bel favore alla Roma.

I salentini partono forte e sbloccano subito il match con Cesay. Nella rirpresa arriva anche il raddoppio di Blin. Nel finale arriva l’inutile gol di Hojlund, che serve solo a fissare il punteggio finale sul 2 a 1. La squadra di Gasperini resta così fermo a quota 41 punti.

Finisce in parità il derby toscano tra Fiorentina e Empoli: vantaggio degli ospiti con Cambiaghi, pareggio dei viola con Cabral. Vince la Lazio sul campo della Salernitana per due a zero: decide una doppietta di Immobile (il secondo gol su rigore). Con questo risultato la squadra di Sarri sale a 42 punti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo