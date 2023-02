Roma-Verona, Mou nel prepartita: “Dybala infortunato, Pellegrini quasi. E su Solbakken…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho ha parlato a DAZN nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Roma-Verona. Queste le sue parole sulle scelte di formazione e sulla partita che sta per cominciare all’Olimpico:

Il Verona è un avversario più fastidioso di quello che dice la classifica?

“Il Verona è cambiato, hanno fatto un buon mercato. Poche cose ma fatte bene, sono arrivati giocatori che hanno cambiato la squadra e questo si vede non solo nei risultati ma anche nel gioco”.

Quanta scelta e quanta precauzione c’è nelle scelte di formazione?

“Nessuna delle due, non c’era alternativa. Dybala è infortunato e l’altro quasi. Sono scelte obbligatorie se vogliamo dire così”.

Cosa si aspetta da Solbakken e Karsdorp?

“Non mi aspetto niente da qualcuno in particolare. Mi aspetto la solita Roma, dai giocatori mi aspetto il rispetto per il club, per i tifosi e per la Roma”.