(LIVE!) ROMA-VERONA, le formazioni ufficiali: gioca Solbakken, Abraham c’è. Bove in mediana, tornano Karsdorp e Spinazzola

AS ROMA NEWS – L’Olimpico torna a riempirsi per Roma-Verona, posticipo serale della domenica di questa 23esima giornata di campionato.

I giallorossi, visti i risultati di ieri e oggi, non possono permettersi passi falsi in chiave Champions, ma devono fare i conti con la stanchezza e con alcuni cambi che paiono obbligati.

I veneti, attualmente al terzultimo posto in classifica, sono in piena lotta per non retrocedere e puntano a fare punti preziosi in chiave salvezza.

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – La Roma comunica il suo schieramento ufficiale: esordio dal primo minuto per Solbakken, Abraham ce la fa. Pellegrini resta fuori. Sulle fasce tornano Karsdorp e Spinazzola, Bove a centrocampo.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaVerona 🐺 Prima da titolare per Ola Solbakken! 🇳🇴#ASRoma pic.twitter.com/rB4mAuyP8A — AS Roma (@OfficialASRoma) February 19, 2023

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, ma non sono attese precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali di Roma-Verona, diversi rebus da sciogliere in casa giallorossa.

ROMA-HELLAS VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Bove, Spinazzola; Solbakken, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Llorente, Celik, Zalewski, Wijnaldum, Camara, Matic, Tahirovic, Pellegrini, Volpato, Belotti.

VERONA (DA CONFERMARE): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Lasagna. Allenatore: Zaffaroni.

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeeflik, Ceccherini, Faraoni, Cabal, Dawidowicz, Terracciano, Abildgaard, Braaf, Sulemana, Kallon, Gaich.

ARBITRO: Sozza di Seregno

ASSISTENTI: Bindoni-Imperiale

QUARTO UOMO: Massimi

VAR: Chiffi

AVAR: Di Martino

Giallorossi.net – Andrea Fiorini