ROMA-VERONA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un lampo di Solbakken decide la sfida tra la Roma e il Verona, terminata uno a zero per i giallorossi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i veneti nel match di campionato:

Rui Patricio 6 – Assiste al primo tempo come spesso gli accade ultimamente. Nella ripresa invece deve sporcarsi un minimo i guanti con interventi però di ordinaria amministrazione.

Mancini 7 – Sta sfornando una serie di prestazione impeccabili. Conferma un trend di crescita importante.

Smalling 6,5 – Duello di fisico con Gaich che ovviamente trionfa. Sporca la sua prestazione con un giallo che lo terrà fuori per la Cremonese.

Ibanez 6,5 – Avvio così così, poi sale di intensità e nella ripresa diventa importante nell’economia della difesa.

Karsdorp 6 – Parte maluccio, pian piano si riprende. Gli manca il ritmo partita e si vede. Dal 70′ Celik 6 – Fa quello che deve fare.

Bove 7 – Cagnaccio dai piedi buoni. Lotta come un forsennato, sembra stremato, ma non molla di un centimetro e dà un contributo importante fino all’ultima stilla di sudore.

Cristante 7 – Mette lo zampino nell’azione del gol del vantaggio. Ma è nel suo ruolo da uomo squadra che si prende la scena. Applausi.

Spinazzola 7 – Primi guizzi e si capisce subito che è in serata. Cerca la strada del gol con un destro dal limite, poi inventa un tacco geniale a smarcare in area Solbakken. Nella ripresa la sua prestazione non cala di intensità. Incrociamo le dita…

Solbakken 7 – Si presenta all’Olimpico con un gran gol che vale tantissimo. Sempre nel vivo della manovra offensiva, cerca di aiutare la squadra anche se sbaglia qualche pallone di troppo. Ma gli va perdonato. Dal 70′ Zalewski 6 – Schierato da esterno destro d’attacco, dà il suo contributo.

El Sharaawy 7 – Primo tempo superlativo. Quando parte palla al piede sconquassa la difesa veneta con le sue accelerazioni. Nella ripresa cala di intensità, ma la sua qualità e la sua abnegazione sono importantissime per la squadra. Dall’88’ Wijnaldum 6,5 – Gioca poco, ma si fa notare per come entra benissimo nelle dinamiche del match.

Abraham sv – Esce dopo appena un quarto d’ora per un problema all’occhio. Dal 15′ Belotti 6,5 – Generosità estrema. Corre e lotta come un pazzo, sacrificandosi in un lavoro enorme per la squadra. La stanchezza gli fa perdere un po’ di lucidità. Nel finale Montipò è cattivo nel negargli il meritatissimo gol.

JOSE’ MOURINHO 7 – La Roma oggi non ha sofferto i tanti cambi obbligati nell’undici e ha sfoderato una prestazione convinta e convincete. Il terzo posto in classifica è un premio meritato per l’abnegazione e lo spirito mostrato dal gruppo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini