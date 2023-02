ZAFFARONI: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo. La Roma ha messo qualità, segnarle è molto difficile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei gialloblu ai microfoni dei giornalisti:

Un commento sulla partita?

“La Roma ha messo qualità. Sapevamo che sono una squadra forte e a cui è difficile segnare. Siamo stati bene in campo, abbiamo tenuto bene determinati duelli. Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Il gol è arrivato a fine primo tempo, nella ripresa abbiamo provato a segnare ma siamo mancati nella fase finale, ma c’è da considerare la forza di questa squadra, è molto difficile segnare alla Roma. Ci abbiamo provato fino alla fine, rimane una prestazione buona. Dobbiamo migliorare nell’ultima fase”.

Cosa è mancato? Lazovic perché è uscito?

“Dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico. La Roma si è chiusa e senza spazi bisogna trovare combinazioni o giocate individuali. Siamo stati frenetici e non abbiamo avuto lucidità. Dobbiamo migliorare alcune cose, anche nella scorsa partita abbiamo sprecato delle occasioni per raddoppiare. È un nostro difetto. Lazovic è un giocatore fondamentale per noi. Davanti abbiamo provato a mettere un giocatore come Braff che nell’uno contro uno può essere importante. Abbiamo provato varie opzioni, varie giocate, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo migliorare”.

La squadra è più tranquilla dopo gli ultimi risultati?

“Sappiamo che non è così, la testa però un po’ lavora. Prima non avevamo nulla da perdere, ora la situazione è diversa. Se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo superare questo momento. Non si deve mollare dal punto di vista mentale. Serve fare questo step mentale”.