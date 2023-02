SOLBAKKEN: “Orgoglioso della squadra, abbiamo lottato l’uno per l’altro. Penso di essere sulla strada giusta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Verona.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Una bella Roma…

“Sono orgoglioso dei miei compagni, abbiamo lottato l’uno per l’altro. Sapevamo che non era facile contro il Verona, sono orgoglioso della nostra prestazione”.

Come ti sei trovato con Belotti?

“E’ un grande giocatore, combatte, lotta, è un esempio per me. Devo ancora affinare l’intesa con i compagni, ma penso di essere sulla strada giusta…”.

La prima parole che hai imparato in italiano?

“Daje Roma, forza Roma!”.