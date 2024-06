Bove e Zalewski, ecco il tesoretto Roma: i due giovani pronti a salutare

AS ROMA NEWS – Porte girevoli dentro la Roma, tra giovani in entrata e quelli in uscita. I Friedkin hanno impostato un budget di mercato non ancora chiaro (si parla di circa 30 milioni di euro), soldi che in ogni caso non sarebbero sufficienti a ritoccare pesantemente la rosa giallorossa. Per questo avranno un ruolo centrale le uscite.

E se alcune sono scontate, come quelle di Tammy Abraham e Rick Karsdorp, altre potranno spuntare nel corso delle settimane. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, due nomi più degli altri rischiano di dover fare le valigie: si tratta di Edoardo Bove e Nicola Zalewski, entrambi classe 2002 lanciati da Mourinho nel suo primo anno in giallorosso, ma che per motivi differenti ora possono essere sacrificati in nome delle plusvalenze.

Il polacco dopo un exploit iniziale non ha convinto nelle ultime due stagioni, anche quando De Rossi ha provato a riportarlo più avanti all’interno del campo. Un anno fa di questi tempi a Trigoria chiedevano non meno di 20 milioni per il suo cartellino, ma ora, col contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, potrebbe salutare per circa la metà.

Discorso diverso per Bove, che ci ha messo più tempo a guadagnarsi le sue chances in prima squadra, ma che poi ha contribuito in maniera più continua e decisiva rispetto al compagno. Il feeling con De Rossi probabilmente non è mai scattato, anche se pubblicamente il tecnico lo ha lodato a più riprese. Il rinnovo del contratto degli scorsi mesi rafforza la posizione del club, che ad oggi non ha comunicato ancora la sua intenzione sul futuro del ventiduenne.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!