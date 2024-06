Ghisolfi, casting per l’attacco: spuntano Konaté e Riquelme

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Prosegue il casting di Florent Ghisolfi per l’attacco giallorosso. Il ds sta scandagliando il mercato estero alla ricerca delle occasioni migliori e dei profili su cui affondare. De Rossi ha chiesto un attaccante e un esterno sinistro, e su quei due ruoli l’ex Nizza sta lavorando da giorni.

Se per l’ala il sogno resta Chiesa, con cui però ogni discorso è rinviato a dopo l’Europeo, per l’attaccante la Roma deve cominciare a muoversi con tempestività. Persi Lukaku e Azmoun, tornati alle rispettive basi al termine del prestito, la squadra può contare al momento solo su Tammy Abraham (Belotti e Shomurodov sono fuori dal progetto). Ma anche l’inglese è tutt’altro che certo di restare.

Per questo Ghisolfi sta accelerando sul profilo dell’attaccante. I nomi si susseguono all’impazzata: nelle ultime ore è tornato in voga Alvaro Morata, che si è proposto anche ai giallorossi. Attaccante esperto e di sicuro rendimento, che però ha costi importanti soprattutto per lo stipendio: la Roma ha fatto sapere all’entourage del calciatore che per poter intavolare un discorso, il giocatore dovrà accettare un taglio dell’ingaggio.

Ma è soprattutto sui giovani che Ghisolfi si sta muovendo. E oltre a Samu Omorodion, che il continua a essere tenuto d’occhio, c’è anche il profilo di Karim Konaté del Salisburgo a stuzzicare la fantasia del sf francese. Per età (20 anni) e costì (35 milioni) è un profilo simile a quello del centravanti dell’Atletico: Konatè ha realizzato ventidue gol in quella che di fatto è stata la sua prima esperienza completa in prima squadra.

Nella lista degli attaccanti seguiti da Ghisolfi si iscrive anche Rodrigo Riquelme, 24 anni, anche lui di proprietà dell’Atletico Madrid. In questo caso però parliamo di un esterno d’attacco più che una prima punta. La scorsa stagione ha giocato 34 partite con 3 gol e 5 assist: può essere un piano B nel caso in cui la pista Chiesa non dovesse concretizzarsi.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Gianlucadimarzio.com

