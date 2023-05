Bove, futuro giallorosso: Pinto lo blinda dopo le avances di Carnevali e il mancato scambio con Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il giovane Edoardo Bove è l’uomo del momento in casa Roma. Il suo gol contro il Bayer Leverkusen ha fatto impazzire l’Olimpico, avvicinando i giallorossi alla finale di Budapest.

A portarlo a Trigoria è stato, manco a dirlo, Bruno Conti. Bove ha fatto tutta la trafila partendo dall’Under 16 e passando per l’Under 17, la Primavera e infine la Serie A dove ha esordito con Fonseca nel 2021 contro il Crotone.

Ma è stato Mourinho a dargli realmente fiducia inserendolo con continuità in prima squadra e lasciandogli spazio sia la scorsa stagione sia in quella in corso (in totale 40 presenze con lo Special One). Il portoghese lo ha riempito di complimenti al termine di Roma-Bayer. Di lui apprezza il suo essere un ragazzo con la testa sulle spalle, che oltre al calcio pensa anche agli studi (punta alla laurea in Economia e Management alla Luiss).

L’ex Primavera, che fra pochi giorni compirà 21 anni, sembrava destinato a finire al Sassuolo, prima nell’affare Frattesi, e poi come singola operazione: Carnevali aveva fiutato il colpo e aveva cercato di portare in Emilia il centrocampista nato e cresciuto nella Capitale anche lo scorso gennaio.

Tutto saltato. Josè Mourinho non ha voluto saperne di lasciarlo andare. E ora Tiago Pinto ha intenzione di blindarlo: il general manager giallorosso sta già parlando con il suo agente, Diego Tavano, con l’idea di aumentargli l’ingaggio. Il futuro di Bove sarà ancora alla Roma.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Corriere della Sera / Gasport