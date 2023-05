Mou fa all-in sull’Europa League: col Bologna spazio ai bambini, sarà turnover-shock

AS ROMA NEWS – “Turnover shock“. Così il Corriere dello Sport nell’edizione odierna definisce la rotazione che Josè Mourinho ha in mente per la Roma in vista della partita di domani contro il Bologna.

Dopo l’uno a zero ottenuto in casa contro il Bayer, e in vista del ritorno di giovedì prossimo a Leverkusen, l’allenatore giallorosso, considerata l’emergenza, sembra aver deciso per un turnover estremo. A cominciare dalla porta.

Il titolare tra i pali sarà Svilar, in difesa spazio al giovanissimo difensore greco Keramitsis, mentre a centrocampo si rivedrà Benjamin Tahirovic, che farà coppia con Bove dando un turno di riposo a Matic.

In attacco riecco Solbakken, certo di una maglia. Anche Belotti dovrebbe partire titolare, con Abraham in panchina. Insieme a lui anche Wijnaldum e Dybala, che avranno minutaggio nel corso della ripresa. Mou dunque sceglie di lasciare a riposo molti dei giocatori che dovranno giocare titolari alla BayArena giovedì prossimo.

Fonte: Corriere dello Sport