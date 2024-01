BOVE: “Gara dura, le loro ripartenze ci hanno spaventato. Bravi a soffrire e vincerla da grande squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Salernitana-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Arechi:

Cosa ha fatto la differenza?

“La gara è stata dura, loro erano schiacciati dietro. Siamo entrati bene in campo muovendo la palla veloce, poi ci siamo spaventati con delle ripartenze loro e la palla l’abbiamo mossa più lentamente. Nella ripresa siamo entrati bene, poi loro non hanno mollato e siamo stati bravi a soffrire e vincerla da grande squadra”.

Che sensazione ha da romanista ritrovarsi De Rossi?

“Una sensazione bellissima. In campo aveva un ruolo simile al mio, sono ancora più contento perché può anche darmi determinati consigli che possono aiutarmi per il futuro, sono contento”.

Preferiresti giocare più avanti?

“Quando gioco 5 metri più avanti ho la possibilità di buttarmi dentro con più facilità, è un misto. Quando gioco con Paulo davanti, so i compiti che mi spettano, sono contento di quello che sto facendo”.

Vi sentite in grado di lottare per la Champions?

“Assolutamente, dopo aver avuto un periodo difficile dovevamo ritrovare certezze. Ritrovare una compattezza di squadra che per noi serve. C’è una classifica, noi più che pensare partita dopo partita non possiamo fare. Puntiamo al quarto posto ma andiamo avanti così, guardando già la gara di Cagliari”