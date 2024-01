INZAGHI: “Abbiamo preso un tiro in porta e due gol. Sul rigore della Roma c’era fallo su Maggiore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Filippo Inzaghi, allenatore del Salernitana, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Arechi contro la Roma.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni dei giornalisti:

Cosa è mancato?

“Come col Genoa con un tiro in porta abbiamo preso due gol. Questi ragazzi sono fantastici, con giocatori fuori ruolo. Abbiamo tirato 12 volte, contro una squadra forte. Prima o poi ci girerà il vento, sono partite dominate contro squadroni e noi con gli uomini contati. Posso solo fare complimenti alla squadra. Ringrazio due giocatori che probabilmente domani non saranno più dei nostri. Rientreranno giocatori come Dia, Pirola, possiamo dire anche la nostra”.

Ti aspetti qualcosa dal mercato?

“Dia lo scorso anno ha fatto 16 gol, la Salernitana non può avere un vice Dia alla sua altezza. Non l’ho mai avuto purtroppo, devo ringraziare Simy che ha dato il massimo. Anche senza giocatori importanti le gare le abbiamo fatte. Sono dispiaciuto per loro, non meritiamo questo. Con il genoa e oggi sfido a vedere una parata del nostro portiere, gli episodi contro e non voglio neanche tornarci. Però sul rigore della Roma ci sta fallo su Maggiore, è stato sbilanciato e tenuto. Siamo sfortunati, al completo e con questo spirito possiamo giocarcela”.

La realizzazione sotto porta è migliorabile?

“Noi alleniamo i cross, penso poi delle doti che madre natura mi aveva dato. Sono dispiaciuti per i ragazzi, spero che gli applausi li incoraggino. Dobbiamo vincere 7 partite lo sappiamo., abbiamo tanti scontri diretti in casa. Non sempre giocheremo con squadre forti, meritavamo più punti noi. Abbiamo avuto tante ripartenze, una volta siamo stati anche fermati in ripartenza dall’arbitro, forse dovevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio”.

La situazione Boateng?

“Ero concentrato su questa sera. Non ho sentito nessuno, ce la giocheremo fino alla fine, dico questo”.