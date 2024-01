DE ROSSI: “Se facciamo un possesso palla così lento ne perderemo parecchie. Vanno capiti i momenti della partita”

AS ROMA NEWS – Mister Daniele De Rossi si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Salernitana-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico giallorosso sulla gara di campionato giocata questa sera all’Olimpico contro i campani.

DANIELE DE ROSSI A DAZN

Cosa ha detto alla squadra all’intervallo?

“Ho detto che se facciamo questo tipo di possesso palla lento, non tiriamo mai in porta e così ne perdiamo parecchie. Se invece andiamo dentro come degli avvoltoi, allora siamo forti. Dobbiamo lavorare sui momenti della partita e del gioco”.

Perchè ha indicato Svilar dopo il gol di Dybala?

“Faccio un po’ lo scemo. Aveva detto che Dybala il rigore lo segnava…”

C’è da migliorare, nel primo tempo i giocatori più forti sono mancati…

“Sì, abbiamo parlato anche di questo all’intervallo. Si parla di schemi, ma vanno vinti i duelli, sia quando hai tu la palla che quando ci sono le palle sporche. Il calcio è tutto lì, il resto è troppo filosofico. Se non si vincono i duelli è colpa mia, perchè loro sono forti e hanno qualità. Quando gli farò capire quando i momenti della partita vanno riconosciuti, faranno la differenza come sempre l’hanno fatta”.

Sei soddisfatto di Lukaku?

“Nel primo tempo è stato l’unico a darci profondità, ma lo abbiamo servito poco. Ma se il possesso palla è troppo lento, spazio non ce n’è. Ha sofferto, ha lavorato per la squadra, ha aiutato di più la squadra e io sono soddisfatto. Quando vedi un campione sgomitare per la squadra è sempre un piacere, lo spirito è quello giusto”.

C’è stato un calo di tensione dopo il 2 a 0?

“E’ mancato tempo per lavorare. Hanno giocato con tre uomini dentro l’area per tre anni, colpa nostra che abbiamo lavorato poco su questo, gli spazi da coprire sono diversi. Dopo ci siamo messi a tre e non è passato più un tiro. Dobbiamo essere più attenti, altrimenti perdi punti…”

Pellegrini?

“Non mi piace parlare dei singoli, tanti hanno fatto una partita di cuore. Ma non potrei pensare a capitano migliore, sempre serio, coinvolgente con i compagni, li aiuta. Ho trovato un gruppo serio, attaccato alla maglia, e lui ne è il degno capitano”.