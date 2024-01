SALERNITANA-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a vincere in trasferta, battendo la Salernitana per 2 a 1 all’Arechi. Decidono i gol di Dybala su rigore e di capitan Pellegrini, ininfluente la rete di Kastanos.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Arechi per affrontare i campani nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato:

Rui Patricio 5,5 – Non ha colpe sul gol di Kastanos. Qualche buon intervento ma anche troppi errori di presa su conclusioni non irresistibili dalla distanza che potevano costare caro.

Karsdorp 5,5 – Il solito calciatore che abbiamo imparato a conoscere bene in tutti questi anni, nel bene e nel male. L’unica volta che riesce ad arrivare sul fondo confeziona l’assist per il gol di Pellegrini. Male invece in occasione della rete di Kastanos, concedendo troppo spazio a Tchaouna.

Mancini 6,5 – Solita prestazione gagliarda, riesce a reggere la spinta dei campani con efficacia.

Llorente 6,5 – Primo tempo non all’altezza, cresce nella ripresa diventando preziosissimo nelle chiusure sugli attaccanti avversari.

Kristensen 5 – Gioca fuori ruolo, a parziale discolpa di una prestazione anonima. Errore grave in occasione del gol di Kastanos che ha ridato speranze ai padroni di casa.

Bove 5,5 – Partita confusa e con poca qualità da parte del giovane centrocampista giallorosso, stasera non all’altezza delle precedenti apparizioni.

Cristante 6 – Torna ad agire da play, lo fa con risultati alterni. L’unica verticalizzazione del primo tempo nasce dai suoi piedi, ma anche qualche errore grave che permette alla Salernitana di ripartire. Nella ripresa riesce a dare equilibrio alla squadra, specie nel momento chiave del match.

Pellegrini 6 – Vaga senza meta in mezzo al campo nella prima metà di gara. Calcia malissimo una punizione da posizione interessante. Nella ripresa alza i giri del motore e non a caso trova anche il gol del due a zero.

Dybala 6,5 – Primo tempo inguardabile, secondo di tenore completamente diverso. Segna con la solita classe il rigore che spiana la strada ai suoi, poi regala col tacco un pallone che Karsdorp piazza sul piede di Pellegrini per il gol che vale i tre punti. Dal 71′ Aouar 5,5 – Poco appariscente nel ruolo di vice Dybala.

Lukaku 5,5 – Nei primi 45 minuti l’unico pallone degno di tale nome glielo serve Cristante, ma il sinistro del belga viene murato. Cerca di duettare nello stretto con Dybala, ma ogni tentativo cade nel vuoto. Si batte con generosità, ma manca la qualità.

El Shaarawy 5 – Primo tempo da fantasma, secondo senza fiammate. Partita davvero brutta. Dal 78′ Zalewski 5 – Non entra bene in campo: perde tutti i duelli, viene spostato dagli avversari come un ragazzino alle prime armi.

DANIELE DE ROSSI 6 – La Roma del primo tempo è sembrata la peggior copia del primissimo Luis Enrique: possesso palla sterile e noioso, zero occasioni da gol e tanta confusione. Nella ripresa il fallo di mano di Maggiore ha aiutato la squadra a sbloccarsi. Nonostante il doppio vantaggio, tanta sofferenza. Servirà migliorare parecchio, ma i tre punti sono pesanti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini