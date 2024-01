CRISTANTE: “Possiamo arrivare in Champions. Dispiace per Mourinho, ma ora dobbiamo dare tutto per De Rossi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Salernitana-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Arechi:

Cosa rappresentano questi tre punti?

“Era importante vincere, era importante fare due vittorie di fila. Abbiamo aperto questo ciclo, vincere aiuta a vincere”.

Le parole di De Rossi nei tuoi confronti?

“Mi fa piacere che un campione come lui sia il nostro allenatore e noti certe cose. Stiamo lavorando tutti bene, dobbiamo continuare su questa strada poi il gioco e le prestazioni verranno più facilmente”.

Cosa vi ha portato il suo arrivo?

“Ha portato le sue idee di gioco. Ogni allenatore le ha, lui sta portando la sua filosofia di tenere palla. Un po’ di cose le abbiamo fatte vedere”.

Come hai vissuto la separazione con Mourinho?

“Dispiace sempre. Mourinho aveva creato un bellissimo rapporto, sono stati due anni e mezzo belli dove abbiamo vinto ma purtroppo il calcio è così. Quando le cose non vanno bene sono i tecnici a pagare, ora abbiamo Daniele e dobbiamo dare tutto per lui e per la squadra”.

Siete a un punto dalla Champions…

“Siamo lì, ci hanno tenuto ancora in gioco e possiamo arrivarci”.