BOVE: “Lasciare la Roma è stata una mia scelta, mi è stato detto che ero fuori dal progetto. Cane malato? Limitante, ma con Mou sono cresciuto”

NOTIZIE AS ROMA – Edoardo Bove ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore della Fiorentina. Per il centrocampista c’è stato modo anche di commentare il doloroso addio alla Roma, arrivato dopo una vita trascorsa tra le mura di Trigoria a partire dalle giovanili fino alla prima squadra. Di seguito uno stralcio delle sue parole, riportate da tuttomercatoweb:

Sei pronto a recidere il cordone ombelicale con Roma?

“Assolutamente, dare tutto per la maglia, l’allenatore e la società è una prerogativa molto importante. Quando dai tutto non hai nulla da recriminare, cerco di farlo ogni volta che scendo in campo. Sono davvero pronto e non vedo l’ora, mi piacciono molto piazza e tifosi: sento un tipo di calore che ci servirà tantissimo, quella passione e pressione positiva che servono a crescere. Giocare dove hai poche pressioni è deleterio, con la voglia giusta cresci anche come persona”.

Mourinho l’ha ribattezzata ‘cane malato’. Il soprannome è limitante?

“I soprannomi li lascio dare a tifosi o allenatori (ride, ndr). Ma posso dire quello che penso, che gran parte delle persone ancora non hanno visto tutte le potenzialità che ho e ciò che sento di poter esprimere dentro. Se lo vedi da quel punto di vista può essere limitante, ma grazie a Mourinho ho sviluppato e migliorato delle caratteristiche, come sul lato difensivo. Magari giocavo meno la palla, ma sono consapevole dei miei mezzi e pronto per farlo vedere a tutti. Il mister è stato carino e lo ringrazio”.

Come è maturato l’addio alla Roma? Vero che allora ha messo la Fiorentina in cima alla lista?

“Il motivo per cui ho scelto la Fiorentina, a parte il progetto, è perché la piazza ha tanta passione, la gente ti spinge e c’è il centro sportivo migliore d’Italia. È il posto perfetto per fare tante partite e crescere. Per quanto riguarda la Roma, è una scelta mia perché mi hanno detto che non avrei avuto lo spazio che a me serve per diventare il giocatore che voglio essere. Ero fuori dal progetto, io voglio essere al centro e protagonista”.

