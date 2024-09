LIVE! Zalewski al Galatasaray, è corsa contro il tempo: manca l’accordo con la Roma, il giocatore non è ancora convinto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – E’ una corsa contro il tempo. Il Galatasaray vuole Nicola Zalewski, ma non ha ancora in mano il sì della Roma. E nemmeno quello del calciatore.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio questa mattina, mancherebbe infatti un accordo con il club giallorosso sul prezzo del cartellino, ma non ci sarebbe nemmeno il sì convinto del calciatore alla ricca proposta turca.

Zalewski, per quanto lusingato dall’offerta, non ha ancora rotto del tutto gli indugi. Insomma, tutto sembra essere ancora incerto. Intanto però la chiusura del mercato in Turchia si avvicina: c’è tempo solo fino a domani per risolvere questo intrigo.

Gli emissari del Galatasaray sono ancora a Roma per cercare di sbloccare definitivamente l’affare. Se la fumata dovesse essere nera, le alternative per il club turco sono rappresentate da Mario Rui del Napoli e Ballo-Tourè del Milan.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

