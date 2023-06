Bove, offerta importante del Bologna. Zalewski e Spinazzola verso la permanenza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma protegge i suoi gioielli. Edoardo Bove e Nicola Zalewski non sembrano destinati a lasciare Trigoria nel corso di questo mercato.

Per l’esterno polacco non sono arrivate offerte da far tremare i polsi, e sia Pinto che Mourinho sono ben contenti di averlo ancora alla Roma. Zalewski è considerato un diamante ancora parzialmente grezzo che può definitivamente esplodere sotto la guida sapiente dello Special One.

Nessuna offerta al momento nemmeno per Spinazzola, che dunque sembra destinato a restare per un altro anno a Trigoria, fino alla naturale scadenza del contratto. La fascia sinistra attualmente è al completo, visto che Matias Vina non ha ancora trovato una sistemazione a due settimane circa dall’inizio del ritiro.

Per quanto riguarda Bove invece occhio al Bologna: stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, per il giovane centrocampista giallorosso è arrivata un’importante offerta del Bologna. Il giocatore però vorrebbe declinare, fortemente motivato a restare ancora alla Roma.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica / Gazzetta dello Sport