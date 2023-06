Roma, preso Kristensen. Karsdorp ai saluti: fissato il prezzo

AS ROMA NEWS – La Roma svolta sulla fascia destra, dicendo addio a Rick Karsdorp e spalancando le porte di Trigoria a Rasmus Kristensen.

L’affare con il Leeds è praticamente concluso, tanto che oggi tutti i giornali parlano di giocatore preso dalla Roma: restano da risolvere i dettagli, ma l’esterno danese sarà il prossimo rinforzo di Mourinho. Il 25enne arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Kristensen è un esterno che può giocare sia come terzino che come ala a tutta fascia, ma all’occorrenza può anche occupare il ruolo di braccetto di destra della difesa a tre. Abile sia a difendere che ad attaccare, è dotato di un buon cross e di una certa confidenza con il gol dato che in carriera ha collezionato 19 reti (4 in Premier).

Spesso titolare con la nazionale danese, è esploso nell’Ajax tanto da convincere il Leeds a puntare su di lui spendendo 15 milioni per acquistarlo. Nella stagione passata ha totalizzato 30 presenze 4 gol e 1 assist, quasi sempre titolare ad eccezione di due mesi e mezzo (da gennaio a marzo) quando il suo posto sulla fascia l’ha preso Ayling. Per la seconda parte della stagione è stato adattato a difensore centrale e centrocampista, ma non è riuscito a salvare il Leeds dalla retrocessione.

Ora il suo obiettivo è prendersi la fascia destra, che dividerà con Celik: l’altro terzino, Rick Karsdorp, è ai saluti: la Roma lo ha meso sul mercato, fissando il prezzo a 10-12 milioni. Tiago Pinto spera di ricavare un’altra plusvalenza dalla sua cessione.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Corriere dello Sport / La Repubblica