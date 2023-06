TOTTI: “Mou grande allenatore e uomo. Tornare a Roma? A chi non piacerebbe. La 10 a Dybala se pensa di restare altri 10-20 anni” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Francesco Totti è stato tra i protagonisti della partita “Operazione nostalgia” organizzata da Planetwin365 andata in scena ieri allo stadio Mazza di Ferrara.

Oltre al 10 giallorosso, tantissimi ex campioni della Serie A e un pubblico di 10 mila spettatori. La squadra di Totti ha perso 4-3 contro quella di Del Piero, ma l’ex capitano giallorosso ha deliziato il pubblico con tante giocate, tra le quali una in cui ha mandato in rete David Pizarro.

Totti, imbeccato dai cronisti di Goal.com, ha parlato anche di Dybala dichiarando: “Paulo merita la mia 10 se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma”.

Su Josè Mourinho: “Grande allenatore, grande uomo, ha fatto tantissimo. Speriamo che possa continuare così”.

Sul suo possibile ritorno a Trigoria: “Non so niente. Se mi piacerebbe? A chi è che non piacerebbe stare dentro alla Roma“.