Bove più di Aouar e il ballottaggio Zalewski-Celik come vice Spinazzola: le ultime sulla formazione anti-Inter

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se da una parte c’è una formazione, quella nerazzurra, che appare assolutamente scontata, dall’altra c’è un undici, quello giallorosso, che presenta diversi dubbi di formazione nonostante le assenze. O forse proprio a causa di queste.

L’assenza di Smalling sarà compensata dal ritorno di Llorente, chiamato a giocare nuovamente al centro della difesa, a meno che Mourinho non pensi di rimettere di nuovo Cristante in quel ruolo. Una mossa che allo stato attuale appare improbabile, ma non da escludere a priori.

Con lo spagnolo, completeranno il terzetto Mancini e Ndicka, mentre a centrocampo Paredes tornerà ad occupare la cabina di regia. Ballottaggio in mediana tra Aouar e Bove, con quest’ultimo che dovrebbe essere favorito viste le caratteristiche e la qualità delle ultime apparizioni.

Dubbi anche sulle fasce e in attacco: a destra quasi certa la presenza di Karsdorp, a sinistra invece l’indisponibilità di Spinazzola apre diversi dubbi. Zalewski dovrebbe partire dal primo minuto, ma nelle ultime ore sembrano crescere le quotazioni di Celik. In attacco certa la presenza di Lukaku, con uno tra El Shaarawy e Belotti ad affiancarlo.

Queste dunque le probabili formazioni di Inter-Roma:

INTER: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Chalanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

ROMA: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Lukaku.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo / Corsport / Il Messaggero / Gasport