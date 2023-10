Decimati a San Siro, serve l’impresa

AS ROMA NEWS – Smalling, Spinazzola, Renato Sanches, Pellegrini, Dybala. E Josè Mourinho. Questa sera a San Siro la Roma affronterà la squadra più forte del campionato senza poter contare su metà squadra titolare, e con il suo allenatore costretto in tribuna.

Facile intuire che per uscire dal Meazza con un risultato positivo servirà un’impresa. Per capire cosa perde la Roma stasera, provate a togliere all’Inter Bastoni, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Lautaro dall’undici titolare che scenderà in campo oggi. Anche Inzaghi, che ha a disposizione la rosa migliore del campionato, avrebbe qualche difficoltà.

Difficoltà che i giallorossi dovranno affrontare facendo gruppo e puntando sulla voglia della squadra di andare oltre i propri limiti. L’Inter oggi avrà motivazioni extra per provare a battere la Roma: l’arrivo dell’odiato Romelu Lukaku a San Siro, ma anche la necessità di riprendersi il primo posto ora occupato dalla Juventus dopo la vittoria last second di ieri.

I ragazzi di Mourinho arrivano a questa partita con l’entusiasmo di una squadra reduce da cinque vittorie di fila tra coppa e campionato, con ben tredici gol fatti e uno solo subito. Numeri che parlano di una Roma in ascesa nonostante le assenze. A Milano però il test sarà di quelli severissimi. Uscire da San Siro con un risultato positivo potrebbe cambiare definitivamente le prospettive di questa stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini