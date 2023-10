Serie A: un gol di Cambiaso al 96esimo fa volare la Juve in vetta. Ok il Torino, pari tra Sassuolo e Bologna

AS ROMA NEWS – Vittoria all’ultimo secondo di recupero per la Juventus, che riesce a battere l’Hellas Verona al minuto 96 grazie a un gol in mischia di Cambiaso dopo un palo di Milik.

Crolla proprio sul finale il muro dei veneti, con i bianconeri che ora si prendono la vetta della classifica a quota 23 punti in attesa delle partite di domani di Inter e Milan.

Pareggio tra Sassuolo e Bologna (1-1) nel match delle 15, vittoria del Torino sul campo del Lecce (0-1) in quello delle 18.

Giallorossi.net. – F. Turacciolo