Bove: “Se la Roma è il passato? No comment. Su Ranieri vi racconta cosa ha fatto il mio amico Cobolli…”

AS ROMA NEWS – Edoardo Bove, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de La Repubblica dopo aver acquistato il centro sportivo “Don Orione”, il campo alla Camilluccia dove gioca la Boreale, di cui ora l’ex Roma è proprietario con il presidente Leonardi.

Le sue parole: “Quando sono passato alla Roma, la Boreale ha ricevuto il premio di formazione, un indennizzo economico per i piccoli club, Leandro (Leonardi, ndr) mi ha comprato la macchinetta per poter andare a Trigoria da solo”.

Ora ha ricambiato con questo progetto.

“Anche prima andavo al centro sportivo della Boreale. E portavo sempre magliette, palloni e scarpini. Li sottraevo, diciamo, a Trigoria. Siamo stati l’unica squadra di eccellenza a giocare le partite in casa con i palloni di Serie A. Se lo sanno i magazzinieri della Roma mi ammazzano”.

A proposito di Roma…è il passato?

“Preferisco non commentare”.

Neanche l’arrivo di Caudio Ranieri a Trigoria? Che cosa ne pensa?

“Racconto un aneddoto. Quando è arrivato a Roma ero davanti alla tv, guardavo Sky e a un certo punto compare Flavio a Fiumicino (Cobolli, tennista e amico d’infanzia di Bove, ndr). Gli mando un messaggio e gli dico: “ma che stai a fa?“. E lui: “Volevo esserci. Per me Ranieri è sempre stato speciale“. Questo per dire che secondo me, per i tifosi, è stata la scelta più giusta che potessero fare”.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!