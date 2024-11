El Shaarawy e Soulè a 100 all’ora: il piano Roma per ripartire

AS ROMA NEWS – Sono storie scritte sulla linea di gesso. Quella che delimita il campo, da una bandierina all’altra, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Li chiamano pure “quinti”. Quelli della Roma domenica a Napoli si chiameranno Stephan El Shaarawy e Matias Soulé: Claudio Ranieri ha chiesto loro di calarsi nella parte, marcare a vista due del calibro di Kvaratskhelia e Politano e li ha esortati, al pari degli altri, a tirare fuori la spensieratezza e la gioia del “bambino che sogna la Serie A“.

E loro, alternandosi sulle fasce in allenamento fino a ieri, si preparano come facevano al tempo del Leicester dei miracoli di Sir Claudio Riyad Mahrez e Marc Albrighton. ElSha conosce bene il Maradona per aver segnato proprio a Napoli già 5 gol in carriera. Matias avrà la grande occasione di mettersi in mostra davanti a Ranieri con i suoi 21 anni tutti da spendere in corsa e all’occorrenza in dribbling: partito male con De Rossi e Juric (anche se a Verona ha fatto vedere qualcosa di positivo), non vuole fallire per nessun motivo la terza ripartenza.

E come ha detto Sir Claudio all’antivigilia “i maghi non sono necessari” per tirare su una squadra in crisi: ci vogliono più semplicemente giocatori un po’ artisti e un po’ operai, disposti soprattutto al sacrificio quando non avrai tra i piedi la palla: la sfida di ElSha e Soulé riparte da qui.

Sia l’uno che l’altro avranno in marcatura, sulle due frecce azzurre, il sostegno nei raddoppi di Celik a destra e Pellegrini e Angeliño a sinistra. Da dove potrebbero originare, secondo le previsioni, più palloni in profondità per Dovbyk. Stephan e Matias non arretrano intanto di un millimetro: si stanno preparando bene perché dovranno avere la resistenza, i polmoni e il tackle ruvido dei difensori ma anche la velocità ed il piede buono di un attaccante. E l’allenatore della Roma vorrebbe vederli proprio così: chiudere un’azione avversaria nella propria metà campo e qualche secondo dopo servire un assistin ripartenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!