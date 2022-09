Bove, si avvicina la grande occasione

AS ROMA NEWS – Si avvicina l’esordio in Europa League (giovedì, ore 18:45) per la Roma e si avvicina anche la grande occasione per Edoardo Bove.

Il giovane centrocampista giallorosso, per il momento poco utilizzato da Mourinho se non in qualche finale di gara nonostante il grave infortunio occorso a Wijnaldum, potrebbe partire dal primo minuto contro il Ludogorets, affiancando uno tra Matic e Cristante.

L’ex Primavera infatti è in ballottaggio con Mady Camara per una maglia da titolare: il nuovo acquisto deve ancora entrare nei meccanismi di gioco, scrive oggi Il Tempo, e allora non è da escludere che alla fine Mou possa optare per il 20enne.

Bove sembra avere tutto per sfondare: è un centrocampista dinamico, aggressivo, moderno, bravo tecnicamente e abile nell’inserimento. Ma ha bisogno di maturare esperienza e soprattutto di dimostrare sul campo di poter rappresentare una valida alternativa a una mediana che è apparsa troppo mono passo. La coppa può essere il suo trampolino di lancio.

Incerta anche la presenza di Pellegrini: l’allenatore potrebbe concedergli un turno di riposo, inserendo Belotti al suo posto, e arretrando Dybala alla spalle del Gallo e di Abraham. Scontata invece la presenza di Celik e Zalewski sulle fasce.

Fonte: Il Tempo