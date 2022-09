Mou cambia l’attacco: Belotti e Shomurodov contro il Ludogorets

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho non vorrebbe stravolgere la squadra per l’esordio in Europa League, ben sapendo che sarà fondamentale vincere la prima partita del girone per non essere poi costretti a rincorrere.

Ma gli infortuni di Zaniolo, Wijnaldum, Kumbulla ed El Shaarawy hanno reso molto più corta la coperta e quindi anche necessario far rifiatare quei giocatori che hanno giocato praticamente sempre in questo avvio di stagione.

Abraham sembra destinato alla panchina: per lui anche un problema alla spalla da valutare. Al suo posto è scontato l’impiego di Andrea Belotti, a caccia di minuti da mettere nelle gambe per riacquistare il ritmo partita.

Ma anche uno tra Dybala e Pellegrini potrebbe riposare: vista l’assenza del Faraone e gli uomini contati a centrocampo, è molto probabile che possa toccare a Eldor Shomurodov, rimasto a Roma dopo un lungo tira e molla di mercato. Mou si fida dell’uzebko e potrebbe addirittura schierarlo titolare giovedì.

Fonte: Corriere della Sera